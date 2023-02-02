Норвегія розмірковує над відправкою в Україну БМП CV90

Уряд країни планує наростити свій внесок у військову допомогу Києву

Норвегія розглядає можливість відправки в Україну бойових машин піхоти CV90. З відповідною ініціативою міністерство оборони країни звернувся до штабу оборони, повідомляє телеканал TV2.

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Уряд Норвегії планує збільшити свій внесок у загальну справу військової допомоги Україні та постійно оцінює, чи варто надіслати Києву ще зброї та матеріалів.

«Уряд постійно розглядає питання про те, чи повинна Норвегія надсилати Україні більше зброї та матеріалів. Ми маємо хороший діалог з Україною та союзниками щодо потреб. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», – заявиви міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам..

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