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Постачання танків Україні: Бундестаг назвав катастрофою результати «Рамштайна»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Постачання танків Україні: Бундестаг назвав катастрофою результати «Рамштайна»
Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман наголосила, що Берлін має щонайменше дозволити іншим країнам передавати німецькі танки Україні
фото ілюстративне

В Європі налічується майже 3000 танків Leopard 2.

Німецькі політики розчаровані тим, що під час «Рамштайну»  не було ухвалене рішення щодо передачі Україні танків Leopard 2.  Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман наголосила, що Берлін має щонайменше дозволити іншим країнам передавати німецькі танки Україні. Про це пише видання Deutsche Welle.

«Історія дивиться на нас, а Німеччина, на жаль, знову продемонструвала неспроможність. Те, як канцлер ФРН Олаф Шольц інформує про цю тему громадськість - просто катастрофа, оскільки, з одного боку, Німеччина надає Україні масштабну допомогу, проте через відсутність рішення щодо бойових танків створюється інше враження», – пояснила Штрак-Циммерман.

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За словами депутатки, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус «перебуває на ланцюгу».

«Сигнал був би правильним, якби ми дали партнерам зелене світло. Не всі повинні (передавати танки – ред.), а ті, хто має Leopard 2 і хто готовий поставити їх Україні. Це був би перший крок», – зазначила Штрак-Циммерман.

В Європі налічується майже 3000 танків Leopard 2. На її думку, передача навіть частини з них стала б справжнім сигналом.

Водночас депутат Бундестагу та експерт із закордонних справ Християнсько-демократичної партії (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив, що «Німеччина зробила погану послугу Україні та власній майбутній позиції».

Він також зазначив, що факт замовлення інвентаризації танків лише через рік після початку повномасштабної війни в Україні є «соромним і страшним».

Депутат від партії «Зелених» Робін Вагенер погодився із тим, що рішення про інвентаризацію було запізнілим, хоча й правильним, а лідер парламентської групи лівоцентристських соціал-демократів Рольф Мютценіх своєю чергою заявив, що необхідно діяти в унісон зі США.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні.

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Теги: історія Олаф Шольц Берлін партії Бундестаг депутат міністр Німеччина катастрофа танки

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