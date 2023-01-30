Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні винищувачі, але є умова

Моравецький завив, що повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО

Єрмак: «Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам винищувачі у координації з НАТО»

Польська влада готова надати Україні свої винищувачі F-16. Але це можливо лише в координації з НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції, якого цитує WNP.pl.

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«Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації», – заявив Моравецький.

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Тим часом таку позицію вже привітали в Офісі президента. Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що «робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується.

«Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО. Танки, винищувачі – чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива», – написав Єрмак.

До відома, Сполучені Штати Америки готові «дуже обережно» обговорювати з Києвом і союзниками питання постачання винищувачів Україні. Про це заявив заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер в американському телеефірі.

Як повідомлялося, західні партнери розпочали дискусію про надання Україні винищувачів. Питання активно лобіює і сама Україна, і балтійські держави. Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж навколо танків, причина цього – побоювання ескалації.