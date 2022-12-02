Черкеські організації та активісти з перших днів повномасштабного вторгнення засуджували агресію Росії

Черкеська діаспора Грузії звернулася до Верховної Ради з проханням визнати геноцид черкесів. У звернені зазначено, що черкеські організації та активісти з перших днів повномасштабного вторгнення засуджували агресію Росії та підтримували Україну у боротьбі. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.



Геноцид черкеського народу російська імперія чинила у 1763-1864 роках. Через це були депортовані, закатовані та вбиті тисячі черкесів. Росія знищувала народи як 200 років тому, так і зараз.

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«Моя постанова про визнання геноциду черкесів була зареєстрована в Раді ще у червні цього року. Необхідно винести її на голосування і підтримати черкеський народ у їх боротьбі. Визнання геноциду допоможе відновити правду і справедливість. Це ще один крок до деколонізації та деімперіалізації Росії», – йдеться в повідомленні.

Геноцид черкесів – винищення черкесів Російською імперією на Кавказі у ході Великої Кавказької війни 1763-1864 років, шляхом витіснення цього народу з Черкесії. Приблизно 90% черкеського населення було вичищено з їхньої історичної батьківщини внаслідок бойових дій і переселень.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина визнала Голодомор геноцидом українців.