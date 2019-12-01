Чи буде вторгнення в Україну? Путін поклав око на велике місто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Росії Володимир Путін

Росія не відмовилася від плану по захопленню України

Президент країни-агресора Володимир Путін вибрав собі нову мету в Україні.

Такий прогноз озвучив військовий експерт з Великобританії, експерт з національної безпеки та оборони Українського інституту майбутнього Глен Грант, повідомляє Politeka.

За його словами, глава Кремля зараз розробив нову стратегію, яка передбачає окупацію південних регіонів України.

Грант упевнений, що Володимир Путін докладе максимум зусиль, щоб відрізати логістику з Маріуполем, зробивши його більш легкою ціллю для вторгнення.

«Дії Росії в Азовському морі слід розглядати як спробу відрізати логістику з прифронтовим Маріуполем, через що він стане легкою ціллю для військового вторгнення. Для реалізації плану Росія може використовувати соціальну нестабільність. Кремль почне проштовхувати наступні ідеї: «Україна не може захистити вас, Україна не може дати вам роботу. Ось чим це може обернутися для вас, коли ви співпрацюєте з Україною», – пояснив військовий оглядач свою точку зору.

Експерт з Великобританії також зазначив, що напад на Маріуполь буде лише першим кроком до спроби окупувати південну частину України.

«Вона (Російська Федерація – ред.) може знищити інфраструктуру і весь бізнес Маріуполя, зробивши, таким чином, перший крок до окупації південних регіонів. Якщо Кремль зважиться на цю стратегію, то Україна понесе величезні економічні втрати», – резюмував Глен Грант.

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ пригрозив Україні «виходом кількох областей».