Російська церква стала на захист водіїв, які вживають алкоголь



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У церкві розкритикували правила медогляду водіїв

Голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон висловився проти тестування водіїв на хронічний алкоголізм.

Про це він заявив в ефірі програми «Церква і світ» на телеканалі Росія 24.

За його словами, подібні тести передбачають презумпцію винуватості водія. «Чому людина, яка не п’є або яка дуже помірно вживає алкогольні напої, повинна ходити і доводити, що вона не алкоголік? А чому тоді не ввести інші тести, щоб людина доводила, що вона не злодій, не вбивця, що вона не порушує подружню вірність?», – задався він питанням.

При цьому Іларіон погодився, що в Росії актуальна проблема пияцтва за кермом.

Нагадаємо, в Росії розробляється законопроект, що посилює правила проходження водійських медкомісії та отримання медичних довідок. Згідно з ним, автомобілістів зобов’яжуть не тільки проходити «співбесіду» з лікарями і перевіряти зір, але також здавати кров і сечу.

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