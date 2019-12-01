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    У світі

    Російська церква стала на захист водіїв, які вживають алкоголь

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    Російська церква стала на захист водіїв, які вживають алкоголь

    У церкві розкритикували правила медогляду водіїв

    Голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон висловився проти тестування водіїв на хронічний алкоголізм.

    Про це він заявив в ефірі програми «Церква і світ» на телеканалі Росія 24.

    За його словами, подібні тести передбачають презумпцію винуватості водія. «Чому людина, яка не п’є або яка дуже помірно вживає алкогольні напої, повинна ходити і доводити, що вона не алкоголік? А чому тоді не ввести інші тести, щоб людина доводила, що вона не злодій, не вбивця, що вона не порушує подружню вірність?», – задався він питанням.

    При цьому Іларіон погодився, що в Росії актуальна проблема пияцтва за кермом.

    Нагадаємо, в Росії розробляється законопроект, що посилює правила проходження водійських медкомісії та отримання медичних довідок. Згідно з ним, автомобілістів зобов’яжуть не тільки проходити «співбесіду» з лікарями і перевіряти зір, але також здавати кров і сечу.

    Як повідомлялося, українська співачка Jerry Heil потрапила у аварію після концерту в Одесі.

    Росія церква алкоголь
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