Чи може Разумков скласти конкуренцію Зеленському? Політолог дав прогноз

Разумков не може бути навіть теоретично конкурентом Зеленського, бо його електорат – це люди, які розчарувалися у Зеленському та шукають для себе чогось іншого

«Так, у Разумкова високі показники довіри, проте…»

Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова навряд чи можна назвати конкурентом глави держави, переконаний політолог, очільник «Українського Інституту майбутнього» Вадим Денисенко. Президентський рейтинг голови парламенту складає приблизно 1,5% та й тип виборця у нього зовсім інший, ніж у Зеленського.

«Так, у Разумкова високі показники довіри, проте на сьогодні він взагалі не справляє враження самостійного, із заявкою на успіх у довготривалій перспективі», – сказав Денисенко в інтерв’ю «Главкому».

Разумков не може бути навіть теоретично конкурентом Зеленського, бо його електорат – це люди, які розчарувалися у Зеленському та шукають для себе чогось іншого.

«Чинний спікер працює на полі логічнішого, старшого, виваженішого виборця, якому навряд притаманне «кліпове» мислення та увагу якого весь час неможливо перемикати на інші теми», – пояснив експерт.

Теоретично на наступних виборах спікер парламенту міг би скласти конкуренцію колишньому прем’єру Гройсману.

«Напевно, можна говорити про схожість і електоратів, і самих цих політиків. Водночас певні розбіжності серед їхніх виборців все ж є. За Разумкова проголосують ті, хто вже не хотів би голосувати за Гройсмана – як представника попередньої влади», – підкреслив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, як свідчать свіжі рейтинги політичних партій, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали б партії «Слуга народу» з результатом 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. На другому місці «Європейська солідарність» – 14,1%, третє місце посіла проросійська «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» готові проголосувати 10,6% опитаних.

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