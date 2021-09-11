Завдяки Зеленському в Україні викристалізувався новий тип виборців, – політолог

«Таким виборцям притаманне «кліпове» мислення, аналізувати щось – їм не притаманно»

Приблизно третина українських виборців – це такі собі фанати Володимира Зеленського віком від 20 до 60 років. Ці люди не дуже соціально активні і не мають звички щось аналізувати, вважає політолог, очільник «Українського Інституту майбутнього» Вадим Денисенко.

«Раніше у нас ішов розкол по лінії «мова–не мова», «Європа–не Європа». На сьогодні завдяки появі Зеленського в Україні викристалізувався новий тип виборців. Їх приблизно 30% – це такі собі фанати Володимира Зеленського», – сказав Денисенко в інтерв’ю «Главкому».

Денисенко констатував, що після виборів електорат не став ані більш аполітичним, ані активнішим.

«Можна сказати, що кількість політично активних людей лишилася такою, як була і до виборів – в районі 50-60%.Однак усвідомленішими, глибшими вони не стали. Український виборець не замислюється над якимись глобальними речами чи схвальними питаннями», – додав він.

Щодо виборців Володимира Зеленського, то їх співрозмовник «Главкому» охарактеризував як колективний образ покоління Z – незалежно від того, чи цій людині 20, чи 60 років.

«Це не дуже соціально активні люди, їм притаманне «кліпове» мислення, аналізувати щось – не притаманно. На цьому полі немає жодного іншого політика, ніхто раніше не працював з цим типом виборців», – пояснив експерт.

За інформацією Денисенка, наразі Зеленський після певного просідання відновив свої позиції і підняв рейтинг до рівня 2019-го року.

«Водночас завдяки невдалим піар-кампаніям Офісу президента чітко викристалізувався і виборець Порошенка: відверто проукраїнський. Наразі Порошенко має 16–17%, але є певний потенціал для великого збільшення», – вважає керівник «Українського Інституту майбутнього».

До слова, політолог пояснив, чому Зеленському не вигідні дострокові парламентські вибори.

Тим часом стало відомо, як українці ставляться до ЛГБТ, чайлдфрі й атеїстів: оприлюднено результати опитування.

Крім того, після відставки багаторічного очільника МВС Арсена Авакова опитування показало: лише 10% громадян вірять, що новий очільник відомства працюватиме краще.

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