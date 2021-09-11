«Немає другого Дніпра». Тимошенко рядками Шевченка привітала рідне місто

Дніпро традиційно святкує День міста у другу неділю вересня

Дніпро 12 вересня святкує День міста, йому виповнилося 245 років. Різноманітні заходи триватимуть упродовж вихідних. Із днем народження рідне Дніпро зворушливо привітала народна депутатка, лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко.

«Немає другого Дніпра», – писав колись Тарас Шевченко… Звісно, він мав на увазі нашу велику й славну українську ріку. Але для мене Дніпро – це ще й найрідніше моєму серцю місто. Місто, в якому я народилася і виросла. Місто, яке я неймовірно й дуже сильно люблю… І для мене так само «немає другого Дніпра», – написала політикиня на своїй сторінці у Facebook.

Юлія Тимошенко також зазначила, що де б не була, завжди повертається до рідного Дніпра. В цьому місті живе її душа та лише тут вона справді вдома.

«Зі святом тебе, любе моє місто. Зі святом всіх твоїх мешканців – найкращих людей. Людей гордих, людей, які знають ціну слову, знають, що таке гідність та честь! Хай все буде добре у тебе, Дніпро! Люблю!», – ідеться у дописі.

Як відомо, Дніпро є четвертим за чисельністю населення в Україні після Києва, Харкова та Одеси. Місто вважають «космічною столицею» України.

День міста у Дніпрі традиційно святкують у другу неділю вересня.

Раніше лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у перший день роботи Верховної Ради після канікул прийшла до сесійної зали, дещо змінивши свій образ. Вона була у чорному жакеті, розшитому бісером, і спідниці-олівці. Волосся нардепка уклала на один бік, а також вдягнула окуляри у стильній оправі.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Тимофій Милованов заздрить хорошій фізичній формі Юлії Тимошенко.

Раніше Тимошенко розмістила в соцмережах яскраву світлину в національному одязі.

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