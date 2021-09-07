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    Свіжі рейтинги. До парламенту здатні пройти лише чотири партії

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    Переважна кількість українців знову готова обрати&nbsp;&laquo;слуг народу&raquo; до парламенту&nbsp; - Свіжі рейтинги. До парламенту здатні пройти лише чотири партії
    Переважна кількість українців знову готова обрати «слуг народу» до парламенту 
    Фото: УП

    Оприлюднено свіжий рейтинг політичних партій

    Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали би чотири політсили. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 2- 4 вересня.

    Парламентський рейтинг досі очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» готові проголосувати 14,1%. За проросійську партію «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» – 10,6%.

    Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію «Сила і честь» підтримують 4,9%, партію Мураєва «Наші» – 4,7%, Українську стратегію Гройсмана – 4,5%, Радикальну партію Олега Ляшка – 4,2%, партію Шарія – 3,6%, «Удар Віталія Кличка» – 3,4%, умовну партію Притули – 3,2%.

    Рейтинг інших партій – до 3%.

    Опитування проводилося 2-4 вересня 2021 року. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів) соціологи опитали 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

    Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

    Також нагадаємо, що «Слуга народу» ще думає над кадровими змінами в уряді. Відставки та нові призначення міністрів ще обговорюють в партії.

    Раніше народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура розповів, чого чекати в новому політичному сезоні.

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    Теги: Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність вибори депутат УДАР рейтинг партії Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу Сила і честь
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    Свіжі рейтинги. До парламенту здатні пройти лише чотири партії