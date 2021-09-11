«Може «з’їхати» на третє місце». Політолог розказав, в яких регіонах найбільше просідає рейтинг Зеленського

Рейтинг президента на Донбасі може «з’їхати» на третє місце

Експерт визнає, що поки що у більшості регіонів президент залишається на першому місці

Незважаючи на зниження рейтингів президента Зеленського на півдні та сході, у решті регіонів України серед усіх політиків громадяни найбільше симпатизують голові держави, сказав в інтерв’ю «Главкому» політолог, керівник «Українського Інституту майбутнього» Вадим Денисенко.

На Донбасі президент, порівняно з першим туром президентських виборів, втратив перше місце.

«Там він фактично зараз на межі другого-третього місця. За певних обставин він може «з’їхати» на третє місце. Поки що там Мураєв зі своїми 15%, у Зеленського ж 17–18%», – повідомив політолог.

Похитнулися позиції президента й у південних регіонах.

«Проте досі у більшості регіонів президент поки що залишається на першому місці», – констатував Вадим Денисенко.

До слова, як свідчать свіжі рейтинги політичних партій, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали б партії «Слуга народу» з результатом 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. На другому місці «Європейська солідарність» – 14,1%, третє місце посіла проросійська «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» готові проголосувати 10,6% опитаних.

Нагадаємо, 81% громадян України негативно ставляться до президента РФ Путіна, повідомила соціологічна група «Рейтинг». А найбільш популярною з-поміж іноземних політиків в Україні є канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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