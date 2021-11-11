Кличко розповів, чи будуть віялові відключення світла у Києві

«Ризик віялових відключень, яких не було 20 років, є дуже високим»

Імовірність віялових відключень світла у Києві є дуже високою. Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів в ефірі ток-шоу «Народ проти» на телеканалі «Україна 24»

«Ми знаємо, що якщо морози протримаються декілька тижнів, ризик віялових відключень, яких не було 20 років, є дуже високим», – наголосив очільник столиці.

При цьому Кличко додав, що за будь-яких обставин міська влада не припустить підняття тарифів на опалення у Києві.

«Непроста ситуація у місті Києві. Тільки цього року у нас дотація складе 4 млрд, щоб покрити цю різницю у тарифах», – зазначив Кличко, вочевидь, маючи на увазі різницю між ринковою ціною на енергоносії для теплогенеруючих компаній та собівартістю теплогенерації, що отримує населення.

Кличко додав, що, на жаль, енергетична криза у будь-якому разі позначиться на кишенях українців та, зокрема, киян, оскільки вплине на вартість товарів, розміри зарплат тощо.

Раніше повідомлялося, що міський голова Києва назвав основні цифри головного кошторису столиці на 2022 рік.

Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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