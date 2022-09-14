Чим Путін схожий на Гітлера: Данілов вказав на одержимість російського диктатора

Олексій Данілов дорікнув деяким європейським політикам через нерозуміння щодо війни, яку Росія веде проти України

Світ має зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін нічим не відрізняється від лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера. Якщо Гітлер був одержимий знищенням євреїв, то Путін – хоче знищення українців. Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у інтерв‘ю Wirtualna Polska.

Секретар РНБО нагадав, що коли почалася Друга світова війна, 26 країн утворили антинацистську коаліцію. Він наголосив, що наразі є необхідність створення антипутінської коаліції. Водночас Данілов зауважив, що відповіддю на російське вторгнення в Україну стала зустріч понад 40 країн на військовій базі США в німецькому Рамштайні.

«Але йдеться про більше, про захист фундаментальних цінностей. Виявляється, є країни, які не бачать у Росії ні агресора, ні терориста. Світ нарешті має зрозуміти, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а Путін хоче знищити українців», – сказав він.

Данілов наголосив, що Україна дуже вдячна за підтримку, яку надають партнери. Однак він додав, що хотів би, аби «усі розуміли, що це наша спільна справа».

«Тим часом багато лідерів не розуміють, що таке війна. Ми платимо життями наших людей за свободу та безпеку всієї Європи, а деякі політики протиставляють війну вищим рахункам за газ», – обурився секретар РНБО.

Нагадаємо, секретар Рада національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше висловив думку, що Росію потрібно провчити таким чином, щоб у неї навіть бажання не виникало нападати на сусідів. У разі, якщо РФ залишиться такою ж, як і є, то початок нею ще однієї війни – лише питання часу.

Раніше перша леді України Олена Зеленська заявила, що війна в Україні важко вдарила по економіці її союзників, але якщо жителі західних країн змушені терпіти незручності у вигляді підвищення цін, то Україна щодня зазнає ще й людських втрат. Вона нагадала, що ціни ростуть і в Україні теж. Звертаючись до жителів країн Заходу, вона сказала: «Коли ви рахуєте копійки на своїх банківських рахунках або в своїх кишенях, ми робимо те ж саме, і до того ж ми рахуємо наших убитих».