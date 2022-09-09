Данілов розповів, що потрібно зробити з Росією

Данілов вважає, що війна України з РФ буде важка і складна, але цю роботу Київ та його партнери мають виконати на відмінно

Данілов: «…Щоб у РФ взагалі пропало бажання займатися такими речами та пхати свого носа до України»

Секретар Рада національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росію потрібно провчити таким чином, щоб у неї навіть бажання не виникало нападати на сусідів. У разі, якщо РФ залишиться такою ж, як і є, то початок нею ще однієї війни – лише питання часу. Про це Данілов заявив в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Наше завдання – зробити Росію такою, щоб у неї не було навіть бажання думати, що вона може нападати на сусідів, тим паче у такій спосіб, як вона зробила по відношенню до нашої країни», – зазначив секретар РНБО.

Данілов вважає, що війна України з РФ буде важка і складна, але цю роботу Київ та його партнери мають виконати на відмінно, щоб врешті-решт поставити крапку у питанні впливу Кремля на найближчих сусідів.

«…Щоб у РФ взагалі пропало бажання займатися такими речами та пхати свого носа до України, розповідати, як нам треба жити…», – підкреслив чиновник.

Секретар РНБО додав, що армія України зупиниться там, де будуть закінчуватися інтереси нашої держави, і це буде залежати від багатьох обставин.

Раніше Данілов назвав регіони Росії, які готові першими виступити проти Путіна.