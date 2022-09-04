«Поки ви рахуєте копійки, ми рахуємо убитих». Зеленська дорікнула жителям країн Заходу

«Винна в економічній кризі не підтримка, яку Захід надає Україні, а дії Росії»

Війна в Україні важко вдарила по економіці її союзників, але якщо жителі західних країн змушені терпіти незручності у вигляді підвищення цін, то Україна щодня зазнає ще й людських втрат. Про це сказала перша леді України Олена Зеленська у інтерв’ю BBC.

Перша леді закликала Захід продовжувати підтримувати Україну попри на економічну кризу і висловила надію, що людські жертви внаслідок російської агресії не будуть забуті.

«Люди повинні розуміти, що (винна в економічній кризі в Європі) – не підтримка, яку Захід надає Україні, а дії Росії», – підкреслила вона.

Зеленська наголосила, що якщо підтримка України з боку країн Заходу буде сильною, то період економічних труднощів для них буде коротшим.

Перша леді визнала, що економічна ситуація у світі дуже важка, оскільки за час епідемії коронавірусу, яка досі триває, злітали ціни, і України це теж торкнулося.

«Ціни ростуть і в Україні теж. Але до того ж у нас вбивають людей. Тому коли ви рахуєте копійки на своїх банківських рахунках або в своїх кишенях, ми робимо те ж саме, і до того ж ми рахуємо наших убитих», – сказала Зеленська.

Також дружина українського президента зазначила, що людям з інших країн складно усвідомити повною мірою, який ефект на життя в Україні має війна, тому просто необхідно продовжувати розповідати історії людей, які безпосередньо страждають від війни.

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська розплакалася під час інтерв'ю для японського телеканалу. Вона не змогла стримати сльози, розповідаючи про маленьку Лізу з Вінниці, яка 14 липня загинула через обстріл міста окупантами.

Також раніше Олена Зеленська звернулася до світу, коментуючи удар рашистів по селищі Чаплине на Дніпропетровщині, внаслідок якого загинуло 25 людей.