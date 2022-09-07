Данілов назвав регіони Росії, які готові першими виступити проти Путіна

Олексій Данілов заявив, що у РФ низка регіонів виступають проти Путіна

«Путін сам своїми діями розвалює Росію»

Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що у низці регіонів Росії назріває невдоволення режимом диктатора Володимира Путіна. За його словами, найбільш невдоволені режимом російського диктатора Володимира Путіна у Татарстану та Чечні. Про це Данілов сказав у інтерв'ю LB.ua.

За словами очільника РНБО, українська влада має дані соцопитувань, які проводять російські спецслужби на території Росії. З них випливає, що в Росії починають з'являтися території, які «готові звільнятися від колоніального стану».

«У нас є перша, скажімо так, десятка цих регіонів. Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів», – сказав він.

Данілов заявив, що росіяни знають про проблеми у низці регіонів, оскільки у разі їх наростання це закінчиться розвалом Росії.

«Причому Україна у цьому практично фізично не бере участі, те, що робить Путін, він сам своїми діями розвалює РФ», – вважає секретар РНБО.

Резюмуючи, Данілов наголосив, що є території, які не підтримують режим Путіна, і їхній відсоток зростає — перше місце серед таких у Татарстану, а на другому – Чечня.

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко висловив думку, що зараз настав час розпаду країни-терористки РФ. Адже у поневолених народів зростає національний дух і прагнення до незалежності.

Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що результатом війни Росії в Україні буде деколонізація території країни-окупанта.

Відомий російський публіцист та опозиціонер Віктор Шендерович в інтерв'ю «Главкому» висловив думку, що у тому вигляді, в якому сьогодні існує російська держава, вона нежиттєздатна, він вважає сьогоднішню Росію «жахом світу». І щоб припинити імперський страх війни та смерті, які несе Росія, вона має розпастися або кардинально змінитися.

Також раніше у мережі оприлюднили велику кількість карт, присвячених варіантам розпаду Росії. Автори цих карт по-різному оцінюють розміри майбутньої Росії або ж Московії, також варіюється кількість державних новоутворень, які з’являться на території нинішньої Російської Федерації.