Кабмін призначив нового голову «Укрзалізниці»
До цього Лященко займав посаду члена правління залізниці і відповідав за фінансовий блок питань у компанії
Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, згідно з яким новим главою «Укрзалізниці» призначено Євгенія Лященка строком на два роки. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
До цього Лященко займав посаду члена правління залізниці і відповідав за фінансовий блок питань у компанії.
«За останній рік, рік повномасштабного російського вторгнення, за безпосередньої участі Євгена Лященка було запроваджено низку фактично революційних змін на «Укрзалізниці», – зазначив Кубраков.
Міністр зазначив, що зараз перед Євгеном Лященком, як перед керівником АТ «Укрзалізниця», поставлені три ключові задачі. Перша – продовження реформи «Укрзалізниці», а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.
Друга – виконання інвестиційної програми – розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо. Третя – вихід компанії на беззбитковість.
Нагадаємо, Олександр Камишін очолював Укрзалізницю із серпня 2019 року як виконувач обов’язків.
Сьогодні Камишіна призначено міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
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