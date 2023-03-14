Кабмін звільнив очільників трьох областей

З посад звільнено очільників Хмельницької, Луганської та Одеської ОВА

Уряд на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення звільнити Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Також звільнено: Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Ймовірно Гайдая буде призначено послом в Казахстані

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Нагадаємо, після анонсу кадрових перестановок ширилися чутки, що голову Луганської ОВА Сергія Гайдая відправлять у відставку. Уже й місце «знайшли» – послом в Казахстані. Проте у розмові з «Главкомом» Гайдай заявив, що відставки не буде. «Я не знаю, хто це вкидав, ніяких відставок нема. Може бути перепризначення кудись, але не відставка», – сказав Гайдай.

Як повідомлялося, 6 лютого президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у прифронтових регіонах.