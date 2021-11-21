Чому Кремль так нервується? Соратник Зеленського пояснив це успіхами України

У Москві побачили, що Україна наближається до вступу в НАТО?

Успішне просування України до НАТО спонукає Кремль продовжувати створення на українських кордонах і на Донбасі постійну дестабілізацію. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив депутат Верховної Ради України, голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

При цьому, на думку Чернєва, повномасштабний наступ російських військ на українську територію є малоймовірним.

До того ж політик вбачає у поточній ситуації ознаки наближення часу вступу України до Північноатлантичного альянсу – як через успішне виконання Україною домашніх завдань, так і через агресивну поведінку Російської Федерації в Європі. «Чим більше вона загрожує ЄС, як це зараз відбувається із шантажем щодо пришвидшення запуску «Північного потоку – 2», тим менше аргументів проти вступу України до НАТО залишається навіть у найскептичніших країн, які не хочуть «провокувати» Росію», – пояснив Єгор Чернєв.

Політик наголосив, що, на його думку, реальна небезпека для України виникне лише тоді, коли Росія через свої проксі застосує авіацію та ракети.

«У такому випадку, звісно, у нас будуть нерівні можливості з Російською Федерацією, і нам знадобиться допомога Заходу», – підсумував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україна досі не є членом Альянсу.