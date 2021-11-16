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    Стратегія ЄС щодо стримування Росії

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія намагається зруйнувати ЄС у короткостроковій перспективі - Стратегія ЄС щодо стримування Росії
    Росія намагається зруйнувати ЄС у короткостроковій перспективі

    У ЄС констатують, що ситуація серйозно погіршилася і продовжує погіршуватися – Росія повертається до політики сили

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    Вчера министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудили в Брюсселе проект документа «Стратегический компас».

    Главный акцент в документе делаете на теме российской политики и стратегии ЕС в отношении РФ (рекомендации по внешней и оборонной политике на ближайшие 5-10 лет). Финальное одобрение текста состоится аж в марте. Однако общие позиции уже обозначены, о чем написал EU Observer и другие СМИ. Если коротко, то:

    1. Агрессивные действия России, усилия по подрыву интересов ЕС через региональные конфликты, кибератаки и дезинформация – реальность, если говорить об РФ. В ЕС констатируют, что ситуация серьезно ухудшилась, и продолжает ухудшаться – Россия возвращается к политике силы.

    2. Несмотря на агрессию и стремление расширения влияния, ЕС считает, что надо продолжать сотрудничать с Россией по отдельным вопросам общих приоритетов (изменение климата, например).

    3. Обсуждение проекта документа происходит на фоне очередной концентрации российских войск у границ Украины, а также на фоне созданного Россией и Беларусью миграционного кризиса. В проекте есть пункт о том, что аннексия Крыма и агрессия на Донбассе являются водоразделом в отношениях с РФ. В документе указаны и другие конфликты – Мали, Ливия, Сирия, Молдова, Грузия, Западные Балканы, Афганистан.

    4. Китай и Россия, разница в рисках. Если Россия пытается разрушать ЕС в краткосрочной перспективе, то Китай – пытается построить влияние в Европе в долгосрочной перспективе. Россия сильна сейчас, но слабеет. Китай силён сейчас, и будет ещё сильнее завтра.

    5. Документ предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году численностью в 5000. Если НАТО предоставляет глобальную территориальную защиту, то силы ЕС могут реагировать только на уровне местных конфликтов.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС Росія НАТО
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    Стратегія ЄС щодо стримування Росії