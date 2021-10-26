Україна вперше за 50 років запрошена на засідання комітету ради НАТО

Представляти Україну на Конференції буде заступник міністра оборони Олександр Носов

Засідання відбудеться сьогодні, 26 жовтня

Україна вперше за пів століття візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь – Конференції національних директорів озброєнь. Засідання під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться 26 жовтня. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Представляти Україну на Конференції національних директорів озброєнь буде заступник міністра оборони Олександр Носов.

Україну раніше запрошували до участі у засіданнях конференції, але вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно членів НАТО.

На засіданні будуть обговорювати інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні.

Раніше голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що НАТО нібито «стягує сили» до кордонів РФ.

До слова, генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росії не варто боятися членства України в НАТО.

Столтенберг зауважив, що за останнє десятиліття розширення НАТО тільки «принесло мир і стабільність по всій Європі».