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    Столтенберг нагадав, чому Україна досі не в НАТО

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    Єнс Столтенберг повідомив, що у НАТО немає консенсусу для повноправного членства України - Столтенберг нагадав, чому Україна досі не в НАТО
    Єнс Столтенберг повідомив, що у НАТО немає консенсусу для повноправного членства України
    фото з відкритих джерел

    Щоб Україна стала повноправним членом НАТО, на це повинні погодитися всі 30 членів Альянсу

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україна досі не є членом Альянсу. Про це йшлося в заяві Столтенберга в програмі Axios on HBO. Він наголосив, що Україна не є членом НАТО, але йдеться про зміцнення партнерства та тісну співпрацю.

    Генсек також пояснив, що оскільки Україна ще не є частиною Альянсу, то не підпадає під дію положення про колективну оборону – п'ятої статті Вашингтонського договору (напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на них усіх).

    «Щоб бути членом НАТО, потрібно відповідати стандартам НАТО. Ми допомагаємо їм з модернізацією, боротьбою з корупцією», – уточнив Столтенберг.

    Однак він додав, що для того, щоб стати повноправним членом, на це повинні погодитися всі 30 членів Альянсу, зараз немає консенсусу щодо запрошення України до вступу в Альянс.

    Столтенберг наголосив, що НАТО готове реагувати на дії РФ біля кордонів України.

    Як відомо, раніше США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

    Минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що «занепокоєна» російськими військовими діями поблизу кордону України, водночас стверджуючи, що відданість США суверенітету України «залізна».

    Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

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    Теги: НАТО Путін військові Україна Єнс Столтенберг
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    Столтенберг нагадав, чому Україна досі не в НАТО