Чорновіл: Венедіктова рано чи пізно має сісти в тюрму



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Екснардеп Тарас Чорновіл був гостем програми «Київ. Вголос» на радіо «Київ FM»

Тарас Чорновіл заявив, що у ДБР відбувся кримінальний злочин

Колишній народний депутат Тарас Чорновіл вважає, що в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова має відповісти перед законом за призначення колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова своїм першим заступником. Про це він сказав у програмі «Київ. Вголос» на радіо «Київ FM».

«Тут відбувся кримінальний злочин, і Венедіктова рано чи пізно має сісти в тюрму. В законі чітко написано, що конкурс оголошується не пізніше, ніж за 15 днів до дати завершення прийому документів. Тут конкурс був оголошений 29 грудня, а дата закінчення прийому документів – 3 січня. Скільки там робочих днів було? Один чи два? А це ж треба не просто написати заяву та додати ксерокопії. Там мають бути нотаріальні завірення, складені декларації, акти перевірки тощо. Тобто на такий пакет документів потрібно мінімум два тижні. Чи можна було все зробити за один-два де-юре робочих, а де-факто «загульних» святкових дні? Тобто це робилося для того, щоб інші реальні кандидати навіть не встигли подати документи», - сказав Чорновіл.

Також він вважає, що призначення заступниками Венедіктової Олександра Бабікова та Олександра Соколова відбулося заради того, щоб завести Андрія Портнова до ДБР, який, на думку ексдепутата, де-факто керує цією структурою. «Я абсолютно переконаний, що цей так званий конкурс відбувся саме для того, щоб цю людину «завести» до ДБР. Це є фактор реваншу, повернення до влади Віктора Януковича і його людей. Вони зараз повертаються до України», - сказав екснрадеп.

При цьому він переконаний, що сам Янукович не повернеться не тому, що тут йому щось загрожує. «Вже все. Тут вже всі його справи будуть потрошку закриватись. Думаю, до середини цього року жодної справи проти нього не залишиться. Він не повернеться лише через те, що його не випустить Росія. Тому, що він був свідком того, яким чином було передано в управління російським спецслужбам наших силовиків, коли відбувалися всі ті дикі речі на Майдані. Тому, що російський слід там аж світиться», - зазначив Чорновіл.

«Що стосується самого Бабікова... Він є членом адвокатської групи, яка захищала Януковича і всіх його поплічників у судах Києва. Та й до того в нього є певна історія, коли він працював на Харківщині. Саме він передав до Інтерполу матеріали на розшук Арсена Авакова, за якими в 2012 році його арештували в Італії. Сьогодні він міністр внутрішніх справ. А Бабіков працює одним з керівників іншого правоохоронного органу який має тісно співпрацювати з Нацполіцією», - додав екснардеп.

Нагадаємо, глава Державного бюро розслідувань призначила своїм заступником ексадвоката Януковича Олександра Бабікова.

Раніше конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.