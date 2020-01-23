  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сім'ї героїв Небесної сотні вважають «реваншем» призначення ексадвоката Януковича у ДБР

    • Розсилка
    <p>Активісти побоюються дискредитації Революції Гідності</p> - Сім'ї героїв Небесної сотні вважають «реваншем» призначення ексадвоката Януковича у ДБР

    Активісти побоюються дискредитації Революції Гідності

    Активісти допустили, що «наступним їхнім кроком, після такого призначення може бути не тільки поховання справ Майдану, а ще й перекваліфікація і перегляд досягнень Революції Гідності»

    Сім'ї героїв Небесної сотні, активісти та військові заявили, що призначення колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова в ДБР неприпустимо.

    Про це заявив волонтер, глава благодійного фонду «Мир і КО» Мирослав Гай.

    «Ми бачимо, що з цим призначенням ДБР офіційно показує, що воно стає таким репресивним органом нової влади, ми бачимо, що ДБР займається переслідуванням волонтерів, активістів, майданівців», — йдеться у заяві.

    Активісти допустили, що «наступним їхнім кроком, після такого призначення може бути не тільки поховання справ Майдану, а ще й перекваліфікація і перегляд досягнень Революції Гідності».

    «Фактично — це реванш. Ми це розуміємо і ми хочемо донести цю просту думку українському суспільству, якому небайдуже… Друзі вони збираються переглянути досягнення Революції Гідності, вони хочуть дискредитувати революцію Гідності», — сказано в заяві.

    Нагадаємо, глава Державного бюро розслідувань призначила своїм заступником ексадвоката Януковича Олександра Бабікова.

    Раніше конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

    В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

    Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.

    Революція Гідності волонтер Небесна сотня (Євромайдан) активісти розслідування Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ