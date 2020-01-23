Сім'ї героїв Небесної сотні вважають «реваншем» призначення ексадвоката Януковича у ДБР



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Активісти побоюються дискредитації Революції Гідності

Активісти допустили, що «наступним їхнім кроком, після такого призначення може бути не тільки поховання справ Майдану, а ще й перекваліфікація і перегляд досягнень Революції Гідності»

Сім'ї героїв Небесної сотні, активісти та військові заявили, що призначення колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова в ДБР неприпустимо.

Про це заявив волонтер, глава благодійного фонду «Мир і КО» Мирослав Гай.

«Ми бачимо, що з цим призначенням ДБР офіційно показує, що воно стає таким репресивним органом нової влади, ми бачимо, що ДБР займається переслідуванням волонтерів, активістів, майданівців», — йдеться у заяві.

Активісти допустили, що «наступним їхнім кроком, після такого призначення може бути не тільки поховання справ Майдану, а ще й перекваліфікація і перегляд досягнень Революції Гідності».

«Фактично — це реванш. Ми це розуміємо і ми хочемо донести цю просту думку українському суспільству, якому небайдуже… Друзі вони збираються переглянути досягнення Революції Гідності, вони хочуть дискредитувати революцію Гідності», — сказано в заяві.

Нагадаємо, глава Державного бюро розслідувань призначила своїм заступником ексадвоката Януковича Олександра Бабікова.

Раніше конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.