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    Суспільство

    Держбюро розслідувань готується передати до суду одну зі «справ Майдану»

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    <p>У&nbsp;ДБР нещодавно створили підрозділ з&nbsp;розслідування злочинів проти активістів Майдану</p> - Держбюро розслідувань готується передати до суду одну зі «справ Майдану»

    У ДБР нещодавно створили підрозділ з розслідування злочинів проти активістів Майдану

    Довга тривалість процесу передачі проваджень від Офісу генерального прокурора до ДБР пов’язана з великою кількість епізодів та речових доказів у справах

    Державне бюро розслідувань готується передати до суду одне з проваджень у «справах Майдану», пов’язаних з розстрілами активістів у 2013−2014 роках.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Зазначається, що довга тривалість процесу передачі проваджень від Офісу генерального прокурора до ДБР пов’язана з великою кількість епізодів та речових доказів у справах. Спеціальний слідчий відділ Державного бюро розслідувань був остаточно укомплектований лише 11 січня 2020 року.

    «До бюро були переведені слідчі та прокурори Генеральної прокуратури України та регіональних і місцевих прокуратур, які займалися розслідуванням злочинів вчинених під час Революції Гідності. Незважаючи на короткий термін роботи підрозділу, наразі слідчі ДБР вже готуються до скерування однієї із справ до суду», — йдеться у повідомленні.

    Як відомо, сім'ї героїв Небесної сотні вважають «реваншем» призначення ексадвоката Віктора Януковича у ДБР.

    Нагадаємо, глава Державного бюро розслідувань призначила своїм заступником ексадвоката Януковича Олександра Бабікова.

    Раніше конкурсна комісія ДБР не виявила у Олександра Бабікова, якого називають адвокатом президента-втікача України Віктора Януковича, конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР.

    В організації Родини Героїв Небесної сотні не вірять в те, що Бабіков буде об’єктивним.

    Як повідомлялося, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.

    суд Революція Гідності Офіс Генерального прокурора Небесна сотня (Євромайдан) розслідування Державне бюро розслідувань
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