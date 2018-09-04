ЦВК має бути оновлена в найближчі тижні - Парубій



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Фото: Главком Спікер Ради Андрій Парубій

Парубій пообіцяв не допустити, щоб вибори в Україні проходили зі старим складом ЦВК

Склад Центральної виборчої комісії має бути оновлено протягом найближчих тижнів.

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я вважаю неможливим такий сценарій, щоб ЦВК не було переобраним. Я знаю, можливо, є певні політичні сили, які би хотіли, щоб лишилося старе ЦВК. Як голова парламенту, я не допущу, щоб вибори в Україні проходили під старим складом ЦВК... Це питання має бути вирішене чим швидше - якщо не в найближчий тиждень, то в найближчі тижні воно має бути вирішено і Центральна виборча комісія має бути оновлена. І в цій дискусії, яка, на жаль, дуже довго тривала, ми маємо поставити крапку. Я впевнений, що український парламент на цій сесії, в найближчий період, це зробить», - зазначив Парубій.

При цьому спікер зосередив увагу на можливих «сценаріях» завершення дискусії щодо оновлення складу Центрвиборчкому.

«Не приховую того, я рекомендував навіть піти таким шляхом як припинення повноважень всього складу ЦВК. І тоді всі ці дискусії про 14 кандидатів і 13 місць знімаються. Вважаю, це може бути одна з форм і одна з дій у вирішенні цього питання. Є положення, яким дозволяється внести подання (і, знову ж таки, його вносить президент) про припинення повноважень всього складу ЦВК. Коли це подання внесене і відбувається голосування в парламенті, призупиняються повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії. Нагадаю, зараз 13 членів ЦВК уже припинили свої повноваження, тобто вони були припинені ще раніше, двоє ще мають час від моменту обрання на виконання своїх повноважень. Але вважаю, що може бути повне перезавантаження всього складу ЦВК - чи в такому сценарії, чи в такому, який був запропонований на фактично останньому тижні, коли БПП відкликав одну зі своїх кандидатур», - пояснив голова Ради.

Водночас важливість оновлення складу Центральної виборчої комісії Парубій обгрунтував і необхідністю недопустити можливості блокування вибори в об'єднаних територіальних громадах. Для прикладу він нагадав про ситуацію, коли ряд обласних державних адміністрацій, передусім Київської, Сумської, Закарпатської та Одеської областей, а також ЦВК своїм рішенням від 9 серпня блокували подальший процес децентралізації в Україні.

«Тим більше, я нагадаю, їхнє останнє рішення від 9 серпня, яким фактично було заблоковано вибори в місцеві громади, в ОТГ, які було нами створено, і я впевнений, що це одна з найбільш масштабних і найбільш успішних реформ - децентралізація, і були заблоковані вибори», - сказав Парубій.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляла, що у вересні першим голосуванням народних обранців у Верховній Раді має бути питання оновлення складу Центрвиборчкому.

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Джерело: Укрінформ