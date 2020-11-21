ЦВК скасувала дати виборів у Борисполі і Новгород-Сіверському, мери яких померли від Covid-19
Центрвиборчком зобов'язав територіальні комісії до 23 листопада призначити нові дати виборів
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Постанови порушували положення виборчого кодексу в частині призначення виборів на останню неділю 60-денного терміну з дня ухвалення рішення про їх призначення. Центрвиборчком зобов'язав територіальні комісії до 23 листопада призначити нові дати виборів.
У Борисполі повторні вибори мали відбутися 31 січня 2021 року, а в Новгород-Сіверському - 17 січня.
Як повідомлялося, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.
За попередніми даними, Федорчук лідирував у виборчих перегонах
За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 28 жовтня біля нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.
Як повідомлялось раніше, у зв'язку зі смертю міського голови Борисполя в місті повинні провести повторні вибори.
Того ж дня стало відомо про смерть мера Новгород-Сіверського Олега Бондаренка від Covid-19. Він теж лідирував на місцевих виборах.
Слід нагадати, 16 листопада стало відомо, що від коронавірусу помер новообраний мер Конотопа.
Як відомо, 15 листопада в семи містах України відбувся другий тур виборів. Середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.