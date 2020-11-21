ЦВК скасувала дати виборів у Борисполі і Новгород-Сіверському, мери яких померли від Covid-19

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори на посаду мера на 31 січня 2021 року

Центрвиборчком зобов'язав територіальні комісії до 23 листопада призначити нові дати виборів

Центральна виборча комісія скасувала постанови територіальних виборчкомів про повторні вибори в Борисполі і Новгород-Сіверському.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Постанови порушували положення виборчого кодексу в частині призначення виборів на останню неділю 60-денного терміну з дня ухвалення рішення про їх призначення. Центрвиборчком зобов'язав територіальні комісії до 23 листопада призначити нові дати виборів.

У Борисполі повторні вибори мали відбутися 31 січня 2021 року, а в Новгород-Сіверському - 17 січня.

Як повідомлялося, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.

За попередніми даними, Федорчук лідирував у виборчих перегонах

За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 28 жовтня біля нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

Як повідомлялось раніше, у зв'язку зі смертю міського голови Борисполя в місті повинні провести повторні вибори.

Того ж дня стало відомо про смерть мера Новгород-Сіверського Олега Бондаренка від Covid-19. Він теж лідирував на місцевих виборах.

Слід нагадати, 16 листопада стало відомо, що від коронавірусу помер новообраний мер Конотопа.

Як відомо, 15 листопада в семи містах України відбувся другий тур виборів. Середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.