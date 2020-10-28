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    У Борисполі мають відбутися повторні вибори мера

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    У Борисполі мають відбутися повторні вибори мера

    У зв'язку зі смертю Федорчука, який лідирував на виборах мера, у Борисполі знову будуть вибори

    У Борисполі, де сьогодні, 28 жовтня, помер від коронавірусу діючий міський голова та лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук, після встановлення офіційних результатів мають відбутись повторні вибори. Про це заявив «Главкому» колишній заступник голови Центральної виборчої кампанії Андрій Магера.

    Нагадаємо, Бориспіль відноситься до міст, де проживає менше 75 тис. мешканців, тож другий тур на виборах міського голови тут не передбачений.

    Як повідомлялося, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу.

    За попередніми даними, Федорчук лідирував у виборчих перегонах 

    ЦВК вибори Андрій Магера смерть мер Київщина
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