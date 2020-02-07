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    Політика

    ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати на 179 окрузі

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    Станом на 6 лютого зареєстровано чотирьох кандидатів у народні депутати України - ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати на 179 окрузі
    Станом на 6 лютого зареєстровано чотирьох кандидатів у народні депутати України

    Проміжні вибори у Раду відбудуться 15 березня 2020 року

    Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів на проміжних виборах народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі № 179 в Харківській області.

    Про у четвер повідомили у пресслужбі ЦВК.

    «Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати України», - йдеться в повідомленні.

    ЦВК зареєструвала, зокрема, кандидатами у народні депутати:

    • пенсіонера Сергія Кошулька, висунутого партією «Нова програма Вадима Чорного»;
    • висуванця від «Всеукраїнської козацької партії», безробітну Галину Хархаліс;
    • висуванця від партії «Народна сила», старшого викладача Міжрегіональнох академії управління персоналом Дениса Шейбута.

    Також Комісія затвердила єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України ОВО № 179 для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в сумі 8 млн 910 тис. грн.

    Всього станом на 6 лютого зареєстровано чотирьох кандидатів у народні депутати України на 179 окрузі.

    Раніше повідомлялося, що ексміністр Ігор Швайка балотується до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179.

    ЦВК Верховна Рада вибори депутат партії політика Харківщина
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