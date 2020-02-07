ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати на 179 окрузі



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Станом на 6 лютого зареєстровано чотирьох кандидатів у народні депутати України

Проміжні вибори у Раду відбудуться 15 березня 2020 року

Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів на проміжних виборах народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі № 179 в Харківській області.

Про у четвер повідомили у пресслужбі ЦВК.

«Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року та встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати України», - йдеться в повідомленні.

ЦВК зареєструвала, зокрема, кандидатами у народні депутати:

пенсіонера Сергія Кошулька, висунутого партією «Нова програма Вадима Чорного»;

висуванця від «Всеукраїнської козацької партії», безробітну Галину Хархаліс;

висуванця від партії «Народна сила», старшого викладача Міжрегіональнох академії управління персоналом Дениса Шейбута.

Також Комісія затвердила єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України ОВО № 179 для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в сумі 8 млн 910 тис. грн.

Всього станом на 6 лютого зареєстровано чотирьох кандидатів у народні депутати України на 179 окрузі.

Раніше повідомлялося, що ексміністр Ігор Швайка балотується до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №179.