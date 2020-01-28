Майже пів мільярда гривень ЦВК перерахувало партіям за вибори графіка



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Найбільшу компенсацію отримала партія «Слуга народу» – 114,6 мільйонів гривень

Парламентські партії отримали з бюджету повне відшкодування своїх витрат на виборчу кампанію. У січні Центральна виборча комісія отримала ці кошти з бюджету та, згідно з вимогами закону, перерахувала їх партіям. Про це ЦВК повідомила громадський рух «Чесно» у відповідь на інформаційний запит.

За наданою інформацією, сукупна сума компенсації становить 467,3 мільйона. Згідно із законом, з бюджету компенсується 100% витрат кожної з партій, яка подолала 5%-ий бар’єр та пройшла до парламенту.

Найбільшу компенсацію отримала партія «Слуга народу» – 114,6 мільйонів гривень. Найменше отримала «Опозиційна платформа – За життя» – 60,3 мільйони.

Саме стільки ці партії офіційно витратили під час парламентських виборів з виборчого рахунку.

Таким чином ЦВК виконала норму закону про політичні партії в Україні. Норма про відшкодування витрат була включена в закон наприкінці 2015 року разом із запровадженням державного фінансування та фінансової звітності для партій.

Максимальна сума компенсації партіям обмежується лише фактичними офіційними витратами партії та встановленим у законі лімітом на витрати, а це майже 375,6 мільйонів гривень (90 тисяч мінімальних зарплат). Тож жодна партія офіційно не витратила навіть третини від встановлених законом лімітів.

Схожа норма про відшкодування витрат була чинною під час виборів до парламенту 2006 та 2007 років. Тоді максимальна сума відшкодування становила 100 тисяч мінімальних зарплат (35 мільйонів гривень у 2007 році). Щоправда у бюджеті на 2008 рік коштів на компенсацію партіям не передбачили, тож партії їх, схоже, так і не отримали. Згодом норму про відшкодування взагалі прибрали із законодавства.

Загалом, логіка запровадження відшкодування витрат на виборчу кампанію полягає в стимулюванні партій виводити свої бюджети з тіні, а також компенсувати їм значні видатки на кампанії.

Вартість виборів зростає у всьому світі. В теорії, зважаючи на таку норму, партії мають стимул бути доброчеснішими, адже чим більше коштів відображено у звітності, тим більше коштів партія отримає як відшкодування.



