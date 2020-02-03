Ексміністр Швайка балотується до Верховної Ради



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Ігор Швайка з 27 лютого по 2 грудня 2014 року був міністром аграрної політики та продовольства України в уряді Арсенія Яценюка

ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179

Центральна виборча комісія на черговому засідання 3 лютого зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року. Ним став Ігор Швайка.

Швайку було висунуто кандидатом у народні депутати України в ОВО № 179 25 січня 2020 року на XLIV Зʼїзді політичної партії Всеукраїнське обʼєднання «Свобода».

Рішення Комісією прийнято після розгляду відповідної заяви вказаної політичної партії та інших документів і встановлення їх відповідності вимогам законодавства.

Ігор Швайка народився 25 лютого 1976 року в селі Троїцьке Целінного району, Республіка Калмикія, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту. Він є директором ТОВ «Медіа-Центр «Голос Свободи», членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Люботин Харківської області, судимість відсутня. Міністр аграрної політики та продовольства України в уряді Арсенія Яценюка з 27 лютого по 2 грудня 2014 року.

Окрім того, під час засідання Комісія внесла зміни до складу окружної виборчої комісії ОВО № 179, утвореної відповідно до постанови ЦВК від 24 січня 2020 року № 14, припинивши достроково повноваження двох членів цієї комісії та включивши до її складу за поданням голови Центральної виборчої комісії інших членів комісії.