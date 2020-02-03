Ексміністр Швайка балотується до Верховної Ради
ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179
Центральна виборча комісія на черговому засідання 3 лютого зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року. Ним став Ігор Швайка.
Швайку було висунуто кандидатом у народні депутати України в ОВО № 179 25 січня 2020 року на XLIV Зʼїзді політичної партії Всеукраїнське обʼєднання «Свобода».
Рішення Комісією прийнято після розгляду відповідної заяви вказаної політичної партії та інших документів і встановлення їх відповідності вимогам законодавства.
Окрім того, під час засідання Комісія внесла зміни до складу окружної виборчої комісії ОВО № 179, утвореної відповідно до постанови ЦВК від 24 січня 2020 року № 14, припинивши достроково повноваження двох членів цієї комісії та включивши до її складу за поданням голови Центральної виборчої комісії інших членів комісії.