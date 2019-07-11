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    Політика

    ЦВК зареєструвала вже майже 600 спостерігачів на виборах до Верховної Ради

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    <p>Засідання Центрвиборчкому</p> - ЦВК зареєструвала вже майже 600 спостерігачів на виборах до Верховної Ради

    Засідання Центрвиборчкому

    У середу ЦВК зареєструвала 76 офіційних спостерігачів

    Центральна виборча комісія на засіданні 10 липня зареєструвала 76 офіційних спостерігачів від міжнародної організації та іноземних держав на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

    Про це повідомила пресслужба ЦВК.

    Зокрема, було зареєстровано 68 спостерігачів – від Громадської Спілки «Міжнародне Співтовариство з Прав Людини», одного – від Литовської Республіки, трьох – від Португальської Республіки, чотирьох – від Королівства Швеція.

    Таким чином, станом на 10 липня ЦВК зареєструвала вже 598 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Серед них: від восьми іноземних держав – 51 офіційного спостерігача, від 12 міжнародних організацій – 547 офіційних спостерігачів

    До слова, Центральна виборча комісія на засіданні 10 липня скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати України.

    Нагадаємо, 9 липня ЦВК оголосила попередження 38 кандидатам-мажоритарникам.

    Крім того, 8 липня ЦВК скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати.

    Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

    ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються більше 2,5 тисячі кандидатів.

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