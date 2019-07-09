ЦВК оголосила попередження 38 кандидатам-мажоритарникам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комісія оголосила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів 38 кандидатам у народні депутати

Центральна виборча комісія оголосила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів 38 кандидатам у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

Про це у понеділок ввечері повідомляється на сайті ЦВК.

«Згідно з виборчим законом Комісія оголосила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів 38 кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Також 8 липня ЦВК скасувала реєстрацію 18 кандидатів у нардепи.

Напередодні ЦВК скасувала реєстрації 11 кандидатів у нардепи.

Також партія «Слуга народу» під час з’їзду у неділю виключила зі свого виборчого списку сімох кандидатів у депутати, про трьох із яких раніше повідомляли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – №71 Романа Боярчука, №99 Михайла Соколова та №170 Анастасію Рагімову. Водночас, інші кандидати «Слуги Народу», про яких розповідали журналісти як про осіб із суперечливою репутацією – такі як №22 Андрій Холодов – зберегли свої місця у виборчому списку.

Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія уповноважила Державне підприємство спеціального звʼязку здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України відповідним окружним виборчим комісіям.