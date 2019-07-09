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    Політика

    ЦВК оголосила попередження 38 кандидатам-мажоритарникам

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    ЦВК оголосила попередження 38 кандидатам-мажоритарникам

    Комісія оголосила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів 38 кандидатам у народні депутати

    Центральна виборча комісія оголосила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів 38 кандидатам у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

    Про це у понеділок ввечері повідомляється на сайті ЦВК.

    «Згідно з виборчим законом Комісія оголосила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів 38 кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

    Також 8 липня ЦВК скасувала реєстрацію 18 кандидатів у нардепи.

    Напередодні ЦВК скасувала реєстрації 11 кандидатів у нардепи

    Також партія «Слуга народу» під час з’їзду у неділю виключила зі свого виборчого списку сімох кандидатів у депутати, про трьох із яких раніше повідомляли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – №71 Романа Боярчука, №99 Михайла Соколова та №170 Анастасію Рагімову. Водночас, інші кандидати «Слуги Народу», про яких розповідали журналісти як про осіб із суперечливою репутацією – такі як №22 Андрій Холодов – зберегли свої місця у виборчому списку.

    Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія уповноважила Державне підприємство спеціального звʼязку здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України відповідним окружним виборчим комісіям.

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