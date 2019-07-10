  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у нардепи

    • Розсилка
    ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у нардепи

    Центральна виборча комісія провела чергове засідання

    Центральна виборча комісія сьогодні на засіданні скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати України, передає пресслужба ЦВК.

    «...розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати України», - йдеться у повідомленні.

    При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346, виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів у народні депутати України.

    Нагадаємо, 9 липня ЦВК оголосила попередження 38 кандидатам-мажоритарникам.

    Крім того, вчора ЦВК скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати.

    Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

    ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються більше 2,5 тисячі кандидатів.

     

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада вибори депутати партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ