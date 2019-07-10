ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у нардепи



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Центральна виборча комісія провела чергове засідання

Центральна виборча комісія сьогодні на засіданні скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати України, передає пресслужба ЦВК.

«...розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати України», - йдеться у повідомленні.

При цьому Комісія внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року № 1346, виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів у народні депутати України.

Нагадаємо, 9 липня ЦВК оголосила попередження 38 кандидатам-мажоритарникам.

Крім того, вчора ЦВК скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати.

Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються більше 2,5 тисячі кандидатів.