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    Суспільство

    ЦВК скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати

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    Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня - ЦВК скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати
    Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня

    Причинами скасування реєстрації стали відмова балотуватися та заява політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у народні депутати - ЦВК

    Центральна виборча комісія на засіданні 9 липня скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах.

    Про це повідомляється на сайті ЦВК.

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    У ЦВК пояснили, що причинами скасування реєстрації стали відмова балотуватися та заява політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у народні депутати.

    «Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати України», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

    ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються більше 2,5 тисячі кандидатів.

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