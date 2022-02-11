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    Данілов анонсував ще низку виїзних засідань РНБО

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    РНБО проведе ще низку виїзних засідань - Данілов анонсував ще низку виїзних засідань РНБО
    РНБО проведе ще низку виїзних засідань
    фото: rnbo.gov.ua

    Зеленський дав вказівку проводити засідання РНБО у регіонах

    Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов анонсував ще низку виїзних засідань РНБО. Про це він сказав під час брифінгу після засідання РНБО в Харкові.

    Данілов зазначив, що президент України Володимир Зеленський дав доручення зробити наступне засідання РНБО теж виїзним.

    «Президент надав доручення наступне засідання, я можу вам сказати, у нас так само буде виїзне. І є сьогодні пропозиція від президента України, щоб не тільки в Києві відбувалися такі засідання Ради нацбезпеки та оборони України по важливих питаннях життєдіяльності нашої країни. І ми будемо по регіонах проводити такі засідання для того, щоб безпосередньо тут вирішувати, допомагати й спільно працювати», – сказав секретар РНБО.

    На запитання, де саме відбудеться наступне виїзне засідання Ради, Данілов зауважив, що це визначає президент як голова РНБО.

    «Воно буде в одному з наших або обласних центрів, або тих місць, які обере президент нашої країни. Це все залежить від нього. Він буде обирати в залежності від важливості, в залежності від того, які питання ми будемо розглядати», – пояснив секретар.

    До слова, Рада нацбезпеки і оборони погодила рішення про санкції проти телеканалу «Наш».

    Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський президент Олексій Данілов
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    Данілов анонсував ще низку виїзних засідань РНБО