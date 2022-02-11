Рішення суду щодо Порошенка, підсумки «нормандської зустрічі». 11 лютого за хвилину

Адвокати п'ятого президента вимагали скасування будь-яких обмежень для нього на період слідства

Україна отримає від Світового банку $300 млн на термомодернізацію міст, Японія закликає своїх громадян негайно залишити Україну

Андрій Єрмак підбив підсумки «нормандської зустрічі»

Зустріч радників «нормандської четвірки», що розпочалася 10 лютого, тривала до пізньої ночі. Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулись у Берліні на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.

За результатами зустрічі представник України, голова Офісу президента Андрій Єрмак провів брифінг, на якому повідомив про результати переговорів, зокрема, перспективи розблокування питання обміну полоненими, відкриття КПВ тощо.

Суд розглянув апеляцію на запобіжний захід Порошенку

11 лютого в апеляційному суді Києва адвокати п'ятого президента Петра Порошенка оскаржили запобіжний захід, який йому обрали у справі про держзраду.

Зранку, 11 лютого, прихильники лідера «Європейської солідарності» влаштували акцію на його підтримку біля суду.

Порошенко виступив перед присутніми, закликавши усі демократичні сили об’єднатися задля відсічі Путіну.

Впродовж дня правоохоронці стягували до суду все більшу кількість силовиків, автобусів та кунгів.

Близько 15:00 слідчий суддя апеляційного суду Києва оголосив рішення – він відмовив прокуратурі у зміні запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку.

Україна отримає від Світового банку $300 млн на термомодернізацію міст

Світовий банк надасть $300 млн на проведення термомодернізації в українських містах. Про це під час зустрічі домовились міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов з регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі.

У рамках першої хвилі реалізації програми «Велика термомодернізація» заплановано оновити 6437 будівель по всій країні.

Японія закликає своїх громадян негайно залишити Україну

У МЗС Японії закликали своїх громадян покинути територію України. Причиною стала загроза нового вторгнення Росії.

У повідомленні йдеться, що у ніч на 11 лютого Міністерство закордонних справ заявило, що ситуація в Україні, де триває військова напруженість, ймовірно, стрімко погіршиться.

До слова, на думку глави Держдепу США Ентоні Блінкена, Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який час. Також США оприлюднили супутникові знімки з новими силами РФ довкола України.

«No war in Ukraine»: українець провів мовчазний протест на Олімпіаді

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розпочав виступи на Олімпіаді в Пекіні. На тренування спортсмен демонстрував досить конкурентний час і сьогодні, 11 лютого, посів 17 місце і вийшов до фіналу.

Після третьої кваліфікаційної поїздки Владислав продемонстрував плакат «No war in Ukraine» («Ні війні в Україні»).

До слова, Капітана збірної України з біатлону випустили з «в’язниці» на Олімпіаді.

До України прибули ще 90 тонн боєприпасів зі США

У п'ятницю, 11 лютого, до Києва прибув черговий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter. Він зазначив, що загальна вага військової допомоги від США вже сягла 1300 тонн.

Рада нацбезпеки запровадила санкції проти телеканалу Мураєва

Рада нацбезпеки і оборони погодила рішення про санкції проти телеканалу «Наш». Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Під санкції потрапили компанії «Наша Прага» (канал «Максі-ТВ»), «Наш 24», «Наш 365» (канал «Наш») і компанія на «Кіпрі», яка, за даними РНБО, є власником цих компаній. За словами Данілова, обмеження запроваджують на п'ять років. Санкції запровадили на підставі подання СБУ.

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