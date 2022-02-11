Рада нацбезпеки запровадила санкції проти телеканалу Мураєва

Обмеження запроваджують на п'ять років

Рада нацбезпеки і оборони погодила рішення про санкції проти телеканалу «Наш». Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Під санкції потрапили компанії «Наша Прага» (канал «Максі-ТВ»), «Наш 24», «Наш 365» (канал «Наш») і компанія на «Кіпрі», яка, за даними РНБО, є власником цих компаній. За словами Данілова, обмеження запроваджують на п'ять років. Санкції запровадили на підставі подання СБУ.

Наприкінці січня відразу кілька джерел в СБУ та РНБО підтвердили «Главкому», що на телеканал «Наш», підконтрольний проросійському політику Євгенію Мураєву, найближчим часом буде накладено санкції Радою національної безпеки та оборони України.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявляв про готовність розгляду санкції проти телеканалу «Наш».

2 лютого у Києві поблизу будівлі телеканалу «Наш», розташованій на вулиці Жилянській, проходила акція протесту. Учасники акції закидали каналу співпрацю із Росією та вимагали його закриття та застосування санкцій.

Варто нагадати, що у лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Згодом власник телеканалу «Наш» Євгеній Мураєв висловив задоволення тим, що більшість аудиторії заблокованих телеканалів переключились на його мовник.

До слова, раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зверталася до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону.

Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

Також варто нагадати, що днями МЗС Британії заявило, що Росія збирається призначити Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. В офіційному пресрелізі було зазначено, що Кремль розглядає можливість вторгнення і окупації України і сподівається поставити в Києві проросійського лідера.

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