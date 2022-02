Російське вторгнення: Байден проводить термінові переговори з лідерами ЄС

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден планує провести телефонну розмову з кількома західними лідерами щодо кризи, пов’язаної з нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною.

Декілька західних інформагентств із посиланням на джерела повідомляють, що розмова розпочалась о 18:00 (за Києвом) 11 лютого. Про розмову, зокрема, написав журналіст CNN Кевін Ліптак.

Biden set for virtual talks at 11 a.m. ET with @JustinTrudeau @BorisJohnson @EmmanuelMacron @OlafScholz @vonderleyen @eucopresident @jensstoltenberg @AndrzejDuda @KlausIohannis and Mario Draghi (no twitter) to discuss Ukraine crisis and efforts at "diplomacy and deterrence"