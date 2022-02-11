Російське вторгнення: Байден проводить термінові переговори з лідерами ЄС

Лідер США Джо Байден 11 лютого має обговорити з главами інших держав ситуацію навколо України

Сьогодні о 21 годині за Києвом радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван проведе брифінг щодо ситуації навколо України

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден планує провести телефонну розмову з кількома західними лідерами щодо кризи, пов’язаної з нарощуванням Росією військ на кордоні з Україною.

Декілька західних інформагентств із посиланням на джерела повідомляють, що розмова розпочалась о 18:00 (за Києвом) 11 лютого. Про розмову, зокрема, написав журналіст CNN Кевін Ліптак.





ЗМІ стверджують, що Байден обговорить ситуацію навколо України з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, прем'єром Британії Борисом Джонсоном, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, головою Євроради Шарлем Мішелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Польщі та Румунії Анджеєм Дудою і Клаусом Йоханнесом, а також прем'єром Італії Маріо Драгі.

Крім того, сьогодні о 21 годині за Києвом радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван проведе брифінг щодо ситуації навколо України.

«Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до Джен Псакі на сьогоднішньому брифінгу о 21:00 на тлі попереджень держсекретаря Ентоні Блінкена про те, що Росія може вторгнутися в Україну «в будь-який момент», – повідомила журналіст CNN Кейтлін Коллінс в Twitter.

National security adviser Jake Sullivan will now join Jen Psaki at the 2 p.m. briefing today amid warnings from Secretary Blinken that Russia could invade Ukraine “at any time.” — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 11, 2022

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Згодом МЗС відповів на заклик Байдена до американців про виїзд з України. Український міністр вважає, що заява США не свідчить про якусь радикальну зміну ситуації.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.



