Данілов допускає вступ України до НАТО ще до завершення війни

Вступ до Альянсу залежить від того, як буде працювати дипломатія та чи почують країни НАТО аргументи України

У липні під час саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, будуть обговорювати вступ України до Альянсу. Україна може стати членом Альянсу ще до закінчення війни. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «24 каналу».

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«Ми сьогодні не бачимо перешкод, щоб вже стати членами Альянсу. Це не така складна ситуація. Це більш політичне рішення. Але треба розуміти, що для цього має бути згода провідних країн Альянсу. Тоді усе це закрутиться набагато швидше. Ми занадто довго з цим зволікали», – заявив він.

Секретар РНБО пригадав, як у 2008 році деякі країни блокували початок процедури План дій щодо членства в НАТО Україною. На його думку, усі цивілізовані країни повинні входити в Альянс. Україна вже на цоьму шляху.

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Данілов підкреслив, що увесь світ прогнозував поразку України, однак українці довели, що ми переможемо.

«Як ви бачите, світ помилявся. Я б хотів, щоб так само відбулось і тут, щоб ми отримали членство в Альянсі якомога швидше. Я не виключаю, що це може відбутись в будь-який момент. Світ зараз непередбачуваний», – додав він.

Вступ до Альянсу залежить від того, як буде працювати дипломатія та чи почують країни НАТО аргументи України.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 20 квітня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ.

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Столтенберг заявив, що НАТО обіцяє й надалі підтримувати Збройні сили України.