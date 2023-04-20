Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов допускає вступ України до НАТО ще до завершення війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов допускає вступ України до НАТО ще до завершення війни
Секретар РНБО Олексій Данілов
фото з відкритих джерел

Вступ до Альянсу залежить від того, як буде працювати дипломатія та чи почують країни НАТО аргументи України

У липні під час саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, будуть обговорювати вступ України до Альянсу. Україна може стати членом Альянсу ще до закінчення війни. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «24 каналу».

«Ми сьогодні не бачимо перешкод, щоб вже стати членами Альянсу. Це не така складна ситуація. Це більш політичне рішення. Але треба розуміти, що для цього має бути згода провідних країн Альянсу. Тоді усе це закрутиться набагато швидше. Ми занадто довго з цим зволікали», – заявив він.

Секретар РНБО пригадав, як у 2008 році деякі країни блокували початок процедури План дій щодо членства в НАТО Україною. На його думку, усі цивілізовані країни повинні входити в Альянс. Україна вже на цоьму шляху.

Данілов підкреслив, що увесь світ прогнозував поразку України, однак українці довели, що ми переможемо.

«Як ви бачите, світ помилявся. Я б хотів, щоб так само відбулось і тут, щоб ми отримали членство в Альянсі якомога швидше. Я не виключаю, що це може відбутись в будь-який момент. Світ зараз непередбачуваний», – додав він.

Вступ до Альянсу залежить від того, як буде працювати дипломатія та чи почують країни НАТО аргументи України.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 20 квітня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ.

Столтенберг заявив, що НАТО обіцяє й надалі підтримувати Збройні сили України.

Теги: НАТО Олексій Данілов Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анатолій Федорук подарував Єнсу Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі
Генсек НАТО відвідав Бучу (фото)
Сьогодні, 20:16
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент України Володимир Зеленський
Зеленський назвав головні питання, які обговорить із генсеком НАТО
Сьогодні, 15:30
Нова глава у відносинах НАТО з Україною: Зеленський зустрівся із Столтенбергом (відео)
Нова глава у відносинах НАТО з Україною: Зеленський зустрівся із Столтенбергом (відео)
Сьогодні, 14:53

Політика

Данілов допускає вступ України до НАТО ще до завершення війни
Данілов допускає вступ України до НАТО ще до завершення війни
Політолог назвав причини, чому торгові мережі не беруться за харчування армії
Політолог назвав причини, чому торгові мережі не беруться за харчування армії
Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації
Зеленський звільнив голову Центру протидії дезінформації
Зеленський назвав головні питання, які обговорить із генсеком НАТО
Зеленський назвав головні питання, які обговорить із генсеком НАТО
«Будемо стояти поряд з вами і завтра»: Столтенберг анонсував підтримку ЗСУ
«Будемо стояти поряд з вами і завтра»: Столтенберг анонсував підтримку ЗСУ
Нова глава у відносинах НАТО з Україною: Зеленський зустрівся із Столтенбергом (відео)
Нова глава у відносинах НАТО з Україною: Зеленський зустрівся із Столтенбергом (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Путін визнав: заможні українці першими втікають від «русского міра» (відео)
36K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
24K
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA
12K
Чому жінки вдягають червоний одяг: дослідження підтвердило відомий міф
11K
З’явилося відео падіння метеорита, спалах якого бачили кияни

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту