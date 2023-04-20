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«Будемо стояти поряд з вами і завтра»: Столтенберг анонсував підтримку ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Будемо стояти поряд з вами і завтра»: Столтенберг анонсував підтримку ЗСУ
фото скріншот відео

Союзники НАТО підготували десятки тисяч українських солдатів

НАТО обіцяє й надалі підтримувати Збройні сили України. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Києві.

«НАТО стоїть з Україною. Ми стояли з вами після незаконної анексії Криму в 2014 році. Ми стоїмо разом з вами в героїчній боротьбі проти російських загарбників і на захисті вашої країни. Ми будемо стояти поряд з вами і завтра, коли ви будете відбудовувати і працювати заради яскравого майбутнього українського народу», – заявив Столтенберг.

Він зазначив, що союзники НАТО підготували десятки тисяч українських солдатів. «З минулого лютого союзники НАТО надали більше 150 млрд євро підтримки. В тому числі 65 млрд євро у вигляді військової допомоги. Це дозволило вашим військам відкинути ворога від Києва, Херсона, Харкова», – підкреслив Столтенберг.

Він акцентував, що зараз члени Альянсу надають більше літаків, танків, бронетехніки. «Все це щодня допомагає на полі бою», – додав Столтенберг.

Своєю чергою генсек НАТО привітав «формулу миру» президента Володимира Зеленського та заявив в цьому контексті про необхідність у якомога потужніших можливостях забезпечення української безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 квітня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ.

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Теги: Володимир Зеленський Єнс Столтенберг президент танки відео НАТО

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