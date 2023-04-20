Зеленський назвав головні питання, які обговорить із генсеком НАТО

Вільнюський саміт НАТО «може стати історичним»

Президент Володимир Зеленський сказав, що має намір обговорити з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом чотири головні питання, які є зараз у відносинах України та НАТО. Про це він заявив на спільній зі Столтенбергом пресконференції.

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Перше питання: засідання групи Рамштайн, яке відбудеться завтра, та рішення, які Україна від нього очікує. – «Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій».

Також Зеленський просить Столтенберга допомогти «подолати стриманість партнерів у постачаннях далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки».

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Третє питання пов'язане з Вільнюським самітом НАТО, який «може стати історичним».

Четверте питання: гарантії безпеки для України та її громадян на період до її вступу до НАТО.

Зеленський сьогодні, 20 квітня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ.

Столтенберг заявив, що НАТО обіцяє й надалі підтримувати Збройні сили України.