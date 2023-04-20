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Зеленський назвав головні питання, які обговорить із генсеком НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський назвав головні питання, які обговорить із генсеком НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Вільнюський саміт НАТО «може стати історичним»

Президент Володимир Зеленський сказав, що має намір обговорити з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом чотири головні питання, які є зараз у відносинах України та НАТО. Про це він заявив на спільній зі Столтенбергом пресконференції.

Перше питання: засідання групи Рамштайн, яке відбудеться завтра, та рішення, які Україна від нього очікує. – «Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій».

Також Зеленський просить Столтенберга допомогти «подолати стриманість партнерів у постачаннях далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки».

Третє питання пов'язане з Вільнюським самітом НАТО, який «може стати історичним».

Четверте питання: гарантії безпеки для України та її громадян на період до її вступу до НАТО. 

Зеленський сьогодні, 20 квітня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ.

Столтенберг заявив, що НАТО обіцяє й надалі підтримувати Збройні сили України.

Теги: НАТО Володимир Зеленський Єнс Столтенберг

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