Зеленський назвав головні питання, які обговорить із генсеком НАТО
Вільнюський саміт НАТО «може стати історичним»
Президент Володимир Зеленський сказав, що має намір обговорити з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом чотири головні питання, які є зараз у відносинах України та НАТО. Про це він заявив на спільній зі Столтенбергом пресконференції.
Перше питання: засідання групи Рамштайн, яке відбудеться завтра, та рішення, які Україна від нього очікує. – «Передусім це стосується збройної підтримки наших активних дій».
Також Зеленський просить Столтенберга допомогти «подолати стриманість партнерів у постачаннях далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки».
Третє питання пов'язане з Вільнюським самітом НАТО, який «може стати історичним».
Четверте питання: гарантії безпеки для України та її громадян на період до її вступу до НАТО.
Зеленський сьогодні, 20 квітня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ.
Столтенберг заявив, що НАТО обіцяє й надалі підтримувати Збройні сили України.
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