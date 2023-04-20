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Генсек НАТО відвідав Бучу (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генсек НАТО відвідав Бучу (фото)
Анатолій Федорук подарував Єнсу Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі
фото: Андрій Федорук / Telegram

Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у Бучі глибоко вразили Генсека

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході неанонсованого візиту в Україну відвідав місто Буча Київської області, звільнене від російських окупантів. Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

«Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили Генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу», – написав Федорук.

Генсек НАТО відвідав Бучу (фото) фото 1
Генсек НАТО відвідав Бучу (фото) фото 2

На знак вдячності мер подарував Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль. Вона символізує незламність українців перед агресором та готовність захищати нашу землю.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 20 квітня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ.

Столтенберг заявив, що НАТО обіцяє й надалі підтримувати Збройні сили України.

Теги: НАТО війна Київщина Генсек ООН

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