Чоловік причепив до велосипеда прапор «Отечественная война» і отримав вирок



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У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила чотири закони, які стосуються засудження комуністичного режиму в Україні

Обвинувачений уник в’язниці після підписання угоди про визнання винуватості

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав винним чоловіка, який поширював комуністичну символіку (ч. 1 ст. 436-1 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на один рік, яке було замінено на покарання з випробуванням на той же термін.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 10 грудня.

Як з’ясувало слідство, чоловік закріпив до заднього колеса свого велосипеда прапор червоного кольору, на якому зображена п`ятикутна червона зірка із серпом та молотом з написом на російській мові «Отечественная война». Далі 9 травня 2019 року на День перемоги здійснював рух на велосипеді по вулицях села Матроска Ізмаїльського району, тим самим демонстрував оточуючим символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Того ж дня правопорушника затримала місцева поліція.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винуватим у вчиненні зазначеного злочину. Також уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яка дозволила йому уникнути реального терміну.

Окремо суд стягнув з обвинуваченого 14,1 тис. грн витрат, пов’язаних з проведенням експертиз.

Як повідомляв «Главком», цього року Дзержинський районний суд Кривого Рогу визнав винним місцевого мешканця за носіння футболки із зображенням державного герба СРСР і призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінено на випробувальний термін один рік.

Дзержинський міський суд Донецької області визнав винним місцевого мешканця, який працює на ВП «Шахта «Торецька», у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 436-1, ч.1 ст. 296 КК України і призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі. Обвинувачений бігав по центру міста з прапором нацистської Німеччини.