Сенцов розповів, коли збирається йти в політику



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Фото: НВ

Я продовжу займатися громадською діяльністю – Сенцов

Ексбранець Кремля і режисер Олег Сенцов розповів, чи збирається йти в політику

Про це він сказав на зустрічі з ветеранами, передає TheБабель.

«Я не збираюся в політику, як би хто цього не хотів. Я не хочу в це брудне корито»,– сказав Сенцов.

Він додав, аби стрибати у це «корито», потрібне сильне бажання, а такого у нього немає.

«Я продовжу займатися громадською діяльністю. Мені подобається робити це без офіціозу, бо тоді я вільний від усіх»,– наголосив Сенцов.

Звільнений бранець Кремля, режисер Олег Сенцов сказав, що ненавидить президента Росії Володимира Путіна, але при цьому вдячний йому за те, що Україна не стала такою, як Білорусь.