Данілов обіцяє «гучні новини» від контррозвідки

За словами cекретаря РНБО, було нейтралізовано безліч людей, які б мали активізуватися після 24 лютого

Cекретаря РНБО Олексій Данілов заявив, що українська контррозвідка блискуче підготувалася до повномасштабного російського вторгнення. Найближчим часом можемо почути «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів, заявив Данілов в інтерв'ю Українському радіо.

«Я можу сказати велику подяку нашій контррозвідці, яка відпрацювала блискуче щодо підготовки до цього особливого періоду, який почався з лютого», – сказав Данілов.

За його словами, було нейтралізовано безліч людей, які б мали активізуватися після 24 лютого.

«Я вже не кажу про затримання кума Путіна Віктора Медведчука нашою контррозвідкою... І ми зараз не можемо суспільству про всіх звітувати, але те, що робить наша контррозвідка, а особливо останнім часом – це вражає. І за це їм велика дяка і пошана», – зазначив Данілов.

Він також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.

«Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрану телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ, або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли», – підсумував Данілов.

Раніше Данілов заявив, у разі, якщо підтвердиться інформація про знищення співробітниками Держбюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ, всі причетні до цього будуть покарані.