Що Україна вважатиме перемогою: Данілов дав пояснення

Для України кордони 24 лютого – це не перемога, вважає секретар РНБО

Україна може повернути кордон до стану на 1991 рік, однак цьому мають сприяти деякі чинники. Про це в інтерв'ю «Апострофу» заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Якщо кількість та якість зброї від партнерів та робота «Ленд-лізу» сприятиме українській армії, то таке завдання можна виконати. Якщо цього не буде, ми маємо розуміти, що нам буде важко. Але Україна має нести боротьбу за незалежність нашої держави», – розповів секретар РНБО.

Данілов зазначив, що для України кордони 24 лютого – це не перемога.

«Для нас є перемога кордони 1991 року. Це дуже важлива річ. Якщо ми поступово будемо погоджуватися на те, що у нас хтось може забирати наші землі, це не є позиція держави. Це не той шлях, на який ми маємо розраховувати. Рано чи пізно у такому випадку поняття держави буде стояти під питанням», – зауважив Данілов.

Також Данілов розповів, чи підтримує такий шлях боротьби західні партнери України, зокрема Сполучені Штати.

«Головне, що такі настрої підтримує українське населення. Є безліч соціальних досліджень, за якими видно, що маже 90% українців підтримують позицію, що Україна має повернути кордони, які були 1991 року. Ми не захоплювали жодних чужих територій і до жодної країни ми не маємо територіальних претензій. Ми хочемо, щоб нам дали спокій і віддали нам наше. Ми знаємо, як будувати нашу країну», – уточнив Олексій Данілов.

Раніше Данілов розповів, скільки бійців потрібно Україні для звільнення окупованих територій.

Крім того, секретар РНБО розповів, що треба зробити з Росією після її розвалу.