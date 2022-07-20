США нададуть Україні гуманітарну допомогу на $170 млн

Кошти направлять для тих, хто постраждав під час війни, яку розв'язала Росія

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні ще $169 млн допомоги. Кошти підуть на гуманітарну підтримку. Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

Зазначається, що кошти направлять на харчування, притулок, воду, засоби гігієни, медичне обслуговування для тих, хто постраждав під час війни, яку розв'язала Росія.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $400 млн.

Нагадаємо, Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні. Ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів. Раніше з'явилися перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомив, що союзники вже передали Збройним силам України дев'ять американських ракетних систем Himars та аналогічних комплексів. Однак для серйозного контрнаступу наші військові потребують ще десятки.