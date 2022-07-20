Колапс на ринку газу. Люди хапаються за серце через платіжки, «Нафтогаз» розводить руками

Cпоживачі скаржать на борги, які несправедливо з’явилися в особистих кабінетах, після переведення до ГК «Нафтогаз України»

Звідки взялися тисячі несправедливого боргу?

Минуло понад місяць, як «Нафтогаз» сконцентрував у своїх руках 98% побутових споживачів газу в Україні. Цього часу достатньо, аби підбити попередні підсумки змін для ринку та клієнтів.

Головний з них такий: державний монополіст не забезпечив нормального сервісу і взагалі не зміг юридично правильно організувати переведення споживачів до себе. Через це клієнти мають право не платити за спожитий газ, а якщо їх спробують оштрафувати – вони легко виграють суд.

Сервіс? Не чує баба!

Перше, що побачили мільйони споживачів газу, коли їх перевели до Нафтогазу, – відсутність сервісів. Якщо в грудні газопостачальна компанія обслуговувала 1,8 млн споживачів, то червні ця кількість зросла майже всемеро. Справитися з таким зростанням «Нафтогаз» просто не зміг.

На сторінці компанії у Facebook українці залишають сотні коментарів про те, що не можуть додзвонитися на гарячу лінію. Також із чат-бота у соцмережі зникла можливість зв’язатися з підтримкою – у компанії це пояснили «доопрацюванням розділу».

Скарги споживачів на відсутність «живого» зв’язку з консультантами фото: Facebook

Крім того, що в компанії не вистачає людських ресурсів, зі збільшенням кількості клієнтів не справляється її сайт. При спробі відкрити сторінку особистого кабінету користувачі отримують помилку «Забагато спроб входу» та прохання спробувати увійти пізніше.

Сайт «Нафтогазу» відмовляє при спробах зайти в особистий кабінет фото: Facebook

Як результат – більшість проблем, що виникають у споживачів із сайтом, консультанти «Нафтогазу» змушені вирішувати у ручному режимі.

Проблеми клієнтів менеджери змушені вирішувати в ручному режимі фото: Facebook

Помилки в нарахуваннях

Сотні, а то й тисячі гривень боргу, які несправедливо з’явилися в особистих кабінетах – ще одна поширена скарга споживачів, яких перевели до ГК «Нафтогаз України».

«Я тільки зареєструвалась на сайті «Нафтогаз» і зайшла в особистий кабінет. Але я не згодна з розрахунками. У попереднього постачальника «Одесагаз» навпаки виникла переплата (в мене є скріни з особистого кабінету та квитанції). А у вас в системі вони передали з боргом більше 5000 грн», – написала одеситка Віра Гульпар.

фото: Facebook

Іншим людям, які передали мінімальні об’єми спожитого газу, «Нафтогаз» нарахував плату за суттєво більші об’єми.

фото: Facebook

Як правило, на такі скарги консультанти «Нафтогазу» відповідають, мовляв, проблема на боці оператора ГРМ (облгазу), якому, власне, споживачі й повинні щомісяця передавати показники. Проте люди говорять – на 104.ua, яким користуються споживачі 20 операторів ГРМ, все правильно.

фото: Facebook

Детальніше про проблеми з нарахуваннями «Нафтогазу» читайте тут: Споживачі отримують захмарні платіжки від «Нафтогазу»: чому так сталося і що робити?

«Нафтогаз» знав про проблему, але промовчав?

Можна припустити, що у «Нафтогазі» ще на початку травня знали про те, що газзбути не мають газу для своїх 8,8 млн споживачів, і всі вони потраплять до постачальника останньої надії, а від нього – на обслуговування до НАК. Якщо так, то своєчасне реагування державної компанії могло б не допустити проблем з переплатами.

На користь цього свідчить хронологія переведення домогосподарств до реєстру ГП «Нафтогаз України».

Перше повідомлення про переведення 8,8 млн споживачів на обслуговування до постачальника останньої надії на сайті «Нафтогазу» з’явилося 2 червня. У ньому йшлося, що «З 1 червня 2022 року 8,8 млн українських домогосподарств опинились в ситуації, коли їхні постачальники не можуть виконувати свою функцію».

Після цього населення цілком логічно почало розраховуватися за спожитий у травні газ перед попередніми постачальниками.

Але вже за два тижні від «Нафтогазу» надійшли нові дані: згідно з ними виявилося, що людей приєднали до постачальника останньої надії на місяць раніше – з 1 травня. Таке рішення ухвалили Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) та Міністерство енергетики.

Впродовж двох тижнів споживачі газу отримали суперечливу інформацію фото: gas.ua

Такі «коливання» представники «Нафтогазу» у одному з коментарів для ЗМІ пояснили тим, що лише 1 червня виявили, що газ, який 8,8 млн домогосподарство споживали у травні, зараховувався як отриманий від ГП «Нафтогаз України».

Щоправда, у іншому виступі у пресі мова вже велась про 10 червня: «З 1 травня ми почали передавати газ цій кількості споживачів. Це рішення «Оператора ГТС», вони фактично «заднім числом» перевели клієнтів постачальнику останньої надії – «Нафтогазу». Для компанії «Нафтогаз» це була несподіванка. Ми дізнались про це 10 червня».

Але існують технічні тонкощі, які дозволяють поставити під сумнів твердження, що 8,8 млн споживачів, які додатково «впали на голову» постачальник останньої надії, були для «Нафтогазу» несподіванкою.

Газовий ринок працює в режимі добового балансування. На Інформаційній платформі ОГТСУ відбувається щоденна передача обсягів споживання газу щоденно щодо кожного споживача. Якщо 10 мільйонів споживачів газу в один день втратили постачальника, і їх споживання «впало» на постачальника останньої надії, то це складно не помітити. І газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повинна були побачити пропорційне зростання і споживання, і +10 млн споживачів.

Звісно, залишається ще одна версія. Після публікації заднім числом наказу Міненерго 14 червня абсолютно незалежний Оператор ГТС, заднім числом перекинув мільйони споживачів на постачання газу на іншу компанію. Та ще й на півтора місяці в минуле – з 1 травня 2022 року. Виходить, що платформа Оператора ГТС досить «гнучка» і дозволяє втілювати бізнесово-політичні рішення навіть і заднім числом.

Переплата – проблема споживача

Наслідком несподіваного переведення понад 90% побутових споживачів газу до «Нафтогазу» стала переплата попереднім постачальникам. Сотні тисяч споживачів заплатили газзбутам за спожитий у травні газ і лише потім «Нафтогаз» оголосив, що люди вже місяць є його клієнтами.

Тепер рахунки за травень виставляє «Нафтогаз». Тож ті, хто заплатив газзбуту, наприклад, 500 гривень, таку ж суму тепер винні й «Нафтогазу».

У консультантів компанії постійно запитують, чи можливо «перекинути» кошти з особового рахунку від одного постачальника, до іншого. «На жаль, дієвого механізму щодо переводу коштів між компаніями не існує», – відповідають вони.

Але є одне «але». «Нафтогаз» – державна компанія, яка в один момент сконцентрувала у своїх руках практично весь роздрібний ринок газу. Її власником, нагадаємо, є уряд України.

У будь-якій іншій державі за таких умов постачальник, що має подібний рівень впливу та можливостей, знайшов би рішення та розв'язав проблему, яка спіткала сотні тисяч його клієнтів. А поки що «люди бідкаються, а «Нафтогаз» розводить руками».

Приєднання без згоди – можливість не платити за газ

За законом, перехід до постачальника останньої надії відбувається автоматично, якщо попередній не може виконувати свої обов’язки (збанкрутував чи не має газу). Це «аварійний» випадок, а тому, щоб споживачі не сиділи без газу, такий постачальник підхоплює їх без жодних запитань.

«Нафтогаз України» мовчки зробив мільйони українців своїми клієнтами

А от для того, щоб перейти від постачальника останньої надії до нового постачальника газу, з ним слід підписати заяву на приєднання. Це ключовий момент: людина юридично оформлює свої стосунки з компанією.

Так, наприклад, було влітку 2021 року, коли компанія «Азовгаз» (працювала в Маріуполі та сусідніх територіальних громадах) припинила постачання газу своїм клієнтам. Її споживачі спочатку потрапили до ПОН, а потім укладали угоди з іншими постачальниками.

Цього разу у людей згоди не запитували. Побутових споживачів, які станом на 8 червня знаходились в Реєстрі споживачів постачальника останньої надії, перенесли до Реєстру споживачів ТОВ «ГК «Нафтогаз України». Оператор ГТС України зробив це, керуючись наказом Міненерго №198 від 8 червня 2022 р.

Також «Нафтогазу» дозволили не надавати інформацію щодо заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам.

«Це спростило перехід до нового постачальника, дозволивши автоматичну реєстрацію споживача без надання інформації щодо заяви-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам», – пояснили в ОГТСУ.

Але тут виникають правові наслідки. Згідно із законом, споживач стає клієнтом постачальника, підписавши заяву на приєднання або сплатив за послугу. Споживач, який не ставив свого підпису на угоді про приєднання, взагалі може не знати, що у нього змінився постачальник. Теоретично люди можуть взагалі не платити «Нафтогазу», бо наполягатимуть, що не давали згоди на те, щоб стати його клієнтом.

І якщо «Нафтогаз» буде судитися з людьми, то без заяви про приєднання компанія не зможе довести суду, що це її клієнти. А якщо людина не є клієнтом, то що вона винна? Для держави автоматичне переведення споживачів, які не знають, що у них є відносини з «Нафтогазом», означатиме прямі збитки у великому розмірі.

Так, власне, і відбулося у травні: люди заплатили газзбутам, а лише через місяць «Нафтогаз» оголосив, що з 1 травня 8,8 млн домогосподарств обслуговуються постачальником останньої надії.

Якщо врахувати юридичну недосконалість процедури переведення та заборону відключати боржників до припинення чи скасування воєнного стану, фактично – це безвихідна для «Нафтогазу» ситуація. Можливо, за якийсь час нас очікуватиме рішення Верховної Ради, яка «пробачить всім і все» – але за таку щедрість заплатять всі українці, адже бюджет наповнюється з наших податків.

«Главком»

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