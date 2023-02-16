Данілов розповів, який план «Б» захоплення із України Медведчук запропонував Путіну

«Медведчук вважає, що він професійна людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник» – Данілов

Данілов: «У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант»

Колишній нардеп Віктор Медведчук, після обміну на українських полонених, запропонував російському диктатору і своєму куму Володимиру Путіну «план б» щодо завоювання України. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю BBC News Україна.

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За словами Данілова, сьогодні Кремль вже розуміє, що повністю захопити Україну Росія не зможе, тому потрібен новий план.

«У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. (...) Вони зараз робитимуть «план Б», коли робитимуть так звану другу Україну. Цей божевільний план приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він професійна людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник», – розповів секретар РНБО.

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Нагадаємо, раніше проросійський політик і кум президента країни-агресорки Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив про плани створити новий політичний рух для того, щоб начебто об'єднати «опонентів» Володимира Зеленського.